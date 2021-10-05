Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Buca ilçesinde 9 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Zehirlenme iddiaları üzerine uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'ndaki bazı öğrenciler, akşamüstü saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.
Ortaokula sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından öğrenciler Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, gıda zehirlenmesi iddialarına yönelik uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Etiketler: İzmir
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