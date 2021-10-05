Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da Yunus Timi kaza yaptı: Biri polis 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şüpheli otomobili takibe alan Yunus Timi kaza yaptı. Yaşanan kazada biri polis 2 kişi yaralandı.
Bayındırlık Mahallesi'nde, şüphelendikleri bir otomobili kontrol etmek isteyen Yunus Timi, sürücüsü ihtara rağmen durmayıp kaçan otomobili takibe aldı.
Otomobili kovalayan Yunus Timi, Sarabat Caddesi'nde E.Ö.'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaçan otomobil aranıyor
Kazada yaralanan polis memuru N.Ş. ile diğer motosikletin sürücüsü E.Ö Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan otomobilin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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