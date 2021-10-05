Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" ifadelerine yer verdi.

Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı ISPARTA’DA da %75’i geçti. Böylece MAVİ il sayımız 23’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2021

Konya ve Kars'ta ikinci doz aşı oranı yüzde 65'i, Bingöl'de yüzde 55'i geçti

Koca, Konya ve Kars'ta ikinci doz COVID-19 aşısı olanların oranının yüzde 65'i, Bingöl'de ise yüzde 55'i geçtiğini de şu sözlerle duyurdu:

"COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Konya ve Kars'ta bugün yüzde 65'i geçti. Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım."

Bingöl'de ise ikinci doz aşı oranının yüzde 55'i geçtiğini belirten Koca, bu ilin COVID-19 aşılama haritasındaki renginin turuncu olduğunu aktardı.

"Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz"

Koca, Türkiye'nin henüz toplum bağışıklığı aşamasında olmadığını da şu sözlerle vurguladı:

"Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız. Yarın ister dışarıda ister kapalı mekanda, yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız."