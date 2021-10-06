Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 04:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Yenice ve Sinanbey mahallelerinde belirlenen 9 ikamete 120 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Serdal T, Ahmet K, Nazlı K, Olgun Ç, Emirhan B. ve Çağla U. gözaltına alındı.
Operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatız tabanca, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği ve 30 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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