Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 03:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir’de iki katlı binada yangın: Kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: İHA]
İzmir’in Selçuk ilçesinde iki katlı bina alevlere teslim oldu. Evin içerisinde bulunan 7 kişi tahliye edildi, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bina kullanılamaz hale geldi.
Selçuk ilçesi, Zafer Mahallesi’nde bulunan iki katlı ahşap binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binada bulunan 7 kişiyi ve binanın bitişiğinde bulunan binalardaki vatandaşları tahliye etti.
[Fotoğraf: İHA]
Bina kullanılamaz hale geldi
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü, bina kullanılamaz hale geldi.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, binada incelemelerde bulundu, ardından bina sakinleri ile görüştü.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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