Selçuk ilçesi, Zafer Mahallesi’nde bulunan iki katlı ahşap binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binada bulunan 7 kişiyi ve binanın bitişiğinde bulunan binalardaki vatandaşları tahliye etti.

[Fotoğraf: İHA]

Bina kullanılamaz hale geldi

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü, bina kullanılamaz hale geldi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, binada incelemelerde bulundu, ardından bina sakinleri ile görüştü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.