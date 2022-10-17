Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 03:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyetsiz sürücünün direğe çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki R.T'nin kullandığı otomobil, Pınarönü Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde kaldırım üzerindeki ağaç direğe çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 18 yaşındaki R.K., 15 yaşındaki E.B. ve 17 yaşındaki K.A. yaralandı.
Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.T. ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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