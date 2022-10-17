Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
İlçenin Kalkanca Mahallesi Adalı Halil Caddesi'nde Cemal Y. idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Elmas Y, Fatma Ç, Furkan Ç, Betül Ç, Mertcan Ö, Süleyman Ö, Teslime Ö. yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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