Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
C.Ç. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda A.R.S'nin kullandığı tırla çarpıştı.
Kazada sürücü C.Ç. ile otomobilde bulunan R.Ç., S.Ç., H.Ç. ve Ş.K. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ş.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından bölgeden ayrılarak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir firmanın içerisine giren tır sürücüsü, kazayı fark etmediğini iddia etti.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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