41 yaşındaki Ş.A'nın kullandığı otomobille seyir halindeyken, içerisinde 20 yaşlarındaki M.A. ve F.C.E'nin bulunduğu otomobil sürücüleri arasında Göksu Mahallesi 682 Sokak'ta yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ş.A. ve araçta bulunan 17 yaşındaki oğlu Y.A. ile M.A. ve F.C.E. bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralılardan F.C.E. ile Y.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.