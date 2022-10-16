Mesut Kocabıyık'ın kullandığı otomobil, Turgutlu'nun Urganlı Mahallesi'nden Ahmetli'nin Kargın Mahallesi istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarımsal sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 3 çocuk ile 2 kadın kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.

Araçta sıkışan sürücü Kocabıyık ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Kocabıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 3 yaşındaki Eymen Kocabıyık, 8 yaşındaki Celal Emir Kocabıyık, 38 yaşındaki Elif Kocabıyık, 11 yaşındaki Ceren Kutlu ile 41 yaşındaki Fadime Kutlu sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.