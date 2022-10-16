Osmangazi Mahallesi'nde önceki gün aile içi şiddet olayına müdahale sırasında üçüncü kattan düşen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Altıntaş'ın naaşı, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, aileye taziyede bulundu.

Burada helallik alınmasının ardından Göktepe Merkez Camisi'ne getirilen cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından kortej eşliğinde taşınarak mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Düzce Valisi Cevdet Atay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve mahalleli de katıldı.

Polis memuru Sami Altıntaş, önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'taki bir adreste aile içi şiddet olayına müdahale etmek istemiş, kapının açılmaması üzerine tırmandığı balkon demirlerinin kopması sonucu üçüncü kattan düşerek şehit olmuştu.