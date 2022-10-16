Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da bir apartmanda yangın: 8 kişi dumandan etkilendi
[Temsili Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı bir binanın dış cephe kaplamasının alev alması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen 8 kişi kurtarıldı.
Topçu Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın dış cephesindeki malzemenin alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevrede alınan önlemlerin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Binada mahsur kalan ve duman etkilenen 8 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ankara
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