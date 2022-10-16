Akaryakıt krizinin pençesindeki Fransızlar, son yılların kalabalık protestolarından birini düzenledi.

Binlerce gösterici, enerji ve akaryakıt krizi, iklim değişikliği konularında tepkiliydi.

Paris sokakları, Emmanuel Macron aleyhinde sloganlarla inledi.

Enerji ve temel ihtiyaç malzemelerindeki zamlara karşı maaş artışı talep ediliyor.

Protestocular, emeklilik yaşının 60'a indirilmesi ve iklim krizine karşı etkili önlemler alınmasını da talep etti.

Haber: Mustafa Seçen