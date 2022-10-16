Tunus Ulusal Muhafız İdaresi Sözcüsü Husameddin el-Cibali, başkentin Tedamun ve İntılaka mahallelerinde 2 gecedir düzenlenen gösterilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cibali, cuma ve cumartesi geceleri düzenlenen gösterilerde, özel mülklere ve kamu mallarına zarar veren 6 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların yanında bulunan molotofkokteyllerine el konulduğunu kaydeden Cibali, gösterilerde 2 polisin yaralandığını ayrıca bir özel aracın da ateşe verildiğini aktardı.

Ne olmuştu?

Polisten kaçarken yaralandığı iddia edilen 17 yaşındaki Tunuslu Malik es-Selimi, aldığı yaralardan dolayı yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Selimi, 14 Ekim'de son yolculuğuna uğurlandıktan sonra olayın protesto edildiği gösteriler başlamıştı.

Güvenlik güçleri, gösterilerde kendilerine taş, cam şişe, molotofkokteyli ve havai fişek atan göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Ölümüyle ilgili resmi makamlardan şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmayan Selimi'nin "güvenlik güçlerinden kaçarken vurulduğu" ile "kaçarken tırmandığı duvardan düşerek yaralandığı" şeklinde farklı iddialar dile getiriliyor.