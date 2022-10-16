Eyalete bağlı Katihar kentinde, yetkililer, Barandi Nehri'nde dün akşam geç saatlerde, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu çiftçileri taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı.

Teknedeki iki kişi yüzerek karaya çıktı.

Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Emniyet yetkilisi Vidhan Chandra, yaptığı açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 7 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.