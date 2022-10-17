Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 02:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: DHA]
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, düğün yolunda kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 5 kişi de yaralandı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, yakınlarının düğününe gitmekte olan 43 yaşındaki Mesut Kocabıyık yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü olay yerinde can verdi. Yaralanan üçü çocuk 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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