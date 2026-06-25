Parçalı Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 25.06.2026 07:33

İzmir'de iki belediyeye soruşturma: 24 gözaltı

İzmir'de Balçova ve Seferihisar Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 24 kişi yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

İzmir'de iki belediyeye soruşturma: 24 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]

Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üçüncü dalga operasyonu düzenlendi.

'Yolsuzluk' ve 'rüşvet' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde düzenlenen üçüncü dalga operasyonundan belediye başkanları ile birlikte 24 şüpheli gözaltına alındı. 

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Beyoğlu'nda duvarı çöken bina tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:31
Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi
09:30
ABD: Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderiyoruz
09:29
ABD Senatosu, Kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri faaliyeti engellemeye yönelik tasarıyı reddetti
09:34
Helal uygunluk belgeli ürünlerin ithalat denetimine ilişkin düzenleme yapıldı
09:04
İran Donanması, Hürmüz Boğazı’nda Umman tarafından duyurulan "geçici deniz koridorunu" reddetti
08:48
Yenilenebilir enerji kaynağı alanları belirlendi
Venezuela'da art arda iki büyük deprem: Olağanüstü hal ilan edildi
Venezuela'da art arda iki büyük deprem: Olağanüstü hal ilan edildi
FOTO FOKUS
Venezuela'da art arda iki büyük deprem
Venezuela'da art arda iki büyük deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ