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Türkiye
AA 24.06.2026 22:46

Van Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturma izni verildi

Van'ın Saray ilçesinde başıboş sokak köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralandığı olayla ilgili ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi.

Van Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturma izni verildi

Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da yaşanan olaya ilişkin mülkiye müfettişi incelemesini tamamladı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde Saray Belediyesinin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiği bildirilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür. Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü 'araç bulunmadığı' yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır. İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir."

Açıklamada, Bakanlığın, vatandaşların can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdüreceği vurgulandı.

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