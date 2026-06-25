Beyoğlu'nda duvarı çöken bina tahliye edildi

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın bodrum katının mutfak bölümünün duvarında henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.

Olayı fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak güvenli bir alana geçti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Emniyet şeridi çekilen binanın çevresinde ve içerisinde ekipler bir süre incelemelerde bulundu.

Binanın bodrum katında yapılan kontrollerde kısmi çökme meydana gelen alanda mahsur kalan veya yaralanan olmadığı tespit edildi.

Çalışmalar sonrası 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı mühürlendi.