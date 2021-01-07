İzmir’de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, Bornova ilçesindeki bir bina ağır hasar aldı ve kararın ardından yıkıldı.

Enkaz başında demirleri toplamak isteyen hurdacılar arasında anlaşmazlık çıktı. Demirleri kimin toplayacağı konusunda anlaşamayan hurdacılar, taş ve sopalarla kavga etti.

Kavgada 2 kişi yaralandı, 5 araç hasar gördü

Kavgada 2 kişi yaralandı, çevrede park halinde bulunan 5 araç ise atılan taşlarla hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı.

"20 bin TL civarında hasarımız var"

Kavgada arabası zarar gören Ercüment Yıldırım, “Camlarında ve tavanında kırıklar vardı. 20 bin TL civarında bir hasarımız var. Bunu yapanlardan davacı olduk” dedi.