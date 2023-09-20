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Türkiye
AA 20.09.2023 08:39

İzmir'de eğlence mekanında yangın: 1 ölü

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki eğlence mekanında çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'de eğlence mekanında yangın: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın giriş katındaki eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında mekan sahibi M.M. ile çalışan Mehmet Naci Sözüner alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, yaralılar çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen yaralı Sözüner kurtarılamadı. Ağır yaralanan işletme sahibi M.M. ise Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Sözüner'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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