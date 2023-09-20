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Türkiye
İHA 20.09.2023 08:09

Polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları kaza yaptı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı otomobil camii bahçesine uçarken, durdurulan diğer araçta ise 9 göçmen yakalandı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları kaza yaptı
[Fotograf: İHA]

Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri otomobilleri durdurmak istedi. Polis ekiplerinin `dur` ihtarına uymayan sürücüler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçan otomobillerden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çakır Ağa caminin bahçesine uçtu.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bir diğer araç ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Araçta bulunan 9 göçmen emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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