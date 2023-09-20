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Türkiye
İHA 20.09.2023 07:35

Ters yöne giren otomobil minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Ters yöne giren otomobil minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Seymen Mahallesi mevkiindeki Çorlu Havaalanı yolunda meydana geldi.

Yolunu karıştırarak İstanbul yolu bağlantı noktasından havaalanı istikametine ters yönden giren B.B. idaresindeki otomobil ile N.O. idaresindeki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil şoförü B.B. ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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