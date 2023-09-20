Ters yöne giren otomobil minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Seymen Mahallesi mevkiindeki Çorlu Havaalanı yolunda meydana geldi.

Yolunu karıştırarak İstanbul yolu bağlantı noktasından havaalanı istikametine ters yönden giren B.B. idaresindeki otomobil ile N.O. idaresindeki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil şoförü B.B. ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.