İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan’dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakalandı. 84 kg skunk ve 32 kg kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda, Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı. 44,5 kg skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. " bilgisini verdi.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 6️⃣ YABANCI UYRUKLU ZEHİR TACİRİ YAKALANDI.



❌Bulgaristan’dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2️⃣ zehir taciri yakalandı.… pic.twitter.com/3Sq03TO14x — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 20, 2023

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.