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Türkiye
TRT Haber 20.09.2023 08:27

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 6 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan’dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakalandı. 84 kg skunk ve 32 kg kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda, Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı. 44,5 kg skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. " bilgisini verdi.


Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

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Ali Yerlikaya İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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