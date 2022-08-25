Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de denize giren genç kız boğuldu
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Urla ilçesinde serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç kız boğuldu.
Yakınlarıyla Urla'dan Gülbahçe mevkiindeki koya gelen Sultan Elitaş, burada denize girdi.
Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Sultan Elitaş, yakınları ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elitaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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