Bornava ilçesinin Pınarbaşı bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

Kemalpaşa Caddesi'nde de sürücüler, yolların suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde de kısa süre etkili olan yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

"15 dakika içerisinde mağdur olduk"

Bornova'da esnaflar getirdikleri su tankeri ile cadde ve sokaklarda temizlik yaparken, iş yerini su basan Gülsüm Dönmez, "Esnaf olarak 15 dakika içerisinde mağdur olduk. 15 dakikalık yağışın ardından 3 saattir kendi imkanlarımızla temizlik yapıyoruz" dedi.