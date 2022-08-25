Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 lastik botta bulunan 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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