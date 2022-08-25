Diyarbakır'da kucağındaki bebeği ile otobüse binen sağlık çalışanı Şilan Koyuncu, bir süre sonra araçta kedi sesleri duydu. Çevresine bakınan Koyuncu, sesin bir çuvalın içinden geldiğini fark etti.

Çuvalı taşıyan kadına yaklaşan Koyunca, içinde ne olduğunu sordu. Kadın da mahalledeki kedileri toplandığını ve kırsal alana götüreceğini söyledi.

Bunun üzerine kendisini 'Hayvan hakları dernek başkanı' olarak tanıtıp, kadını korkutan Koyuncu, kedilerin içinde olduğu çuvalı alarak otobüsten inen Koyuncu, daha sonra 1 kedi ile 2 yavrusunu serbest bıraktı.