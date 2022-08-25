Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bindiği otobüste çuvaldaki kedileri fark ederek kurtardı
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'da bebeği ile otobüse binen Şilan Koyuncu bir kadının tuttuğu çuvalın içinde kedilerin olduğunu fark etti. Kadına tepki gösterip, çuvalı alan Koyuncu, 2'si yavru 3 kediyi kurtardı.
Diyarbakır'da kucağındaki bebeği ile otobüse binen sağlık çalışanı Şilan Koyuncu, bir süre sonra araçta kedi sesleri duydu. Çevresine bakınan Koyuncu, sesin bir çuvalın içinden geldiğini fark etti.
Çuvalı taşıyan kadına yaklaşan Koyunca, içinde ne olduğunu sordu. Kadın da mahalledeki kedileri toplandığını ve kırsal alana götüreceğini söyledi.
Bunun üzerine kendisini 'Hayvan hakları dernek başkanı' olarak tanıtıp, kadını korkutan Koyuncu, kedilerin içinde olduğu çuvalı alarak otobüsten inen Koyuncu, daha sonra 1 kedi ile 2 yavrusunu serbest bıraktı.
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