Adana'da yaşayan 8 yaşındaki Muhammet Erol, kaval kemikleri olmadan dünyaya geldi. Bacaklarının büyük bölümü de kısa bir süre önce enfeksiyon sebebiyle kesildi.

Bu güçlüklere rağmen top oynamayı çok seven küçük çocuğun tek hayali ise protez bacaklara sahip olup yaşıtları gibi futbol oynayabilmekti.

Yardım kampanyası düzenlendi

Muhammet'in en büyük destekçisi annesi. Futbol tutkunu küçük çocuk her gün antrenmanları izlemek için annesi ile halı sahanın yolunu tutuyor.

Kısa süreli de olsa arkadaşlarının arasına katılıyor. Topla buluşmanın keyfine varıyor.

Muhammet için hayırseverler yardım kampanyası düzenledi. 8 yaşındaki Muhammet Erol'a bu katkılarla protez bacak takıldı. Muhammet ilk adımını futbol sahasında attı.

Muhammet artık çok sevdiği futbolu arkadaşlarıyla birlikte oynamanın mutluluğunu yaşıyor.