Adana'da yaşayan Muhammet Erol'un futbol aşkı, hayırseverleri harekete geçirdi. Muhammet'e takılacak protez bacak için yardım toplandı.

Muhammet, heyecanla atölyenin yolunu tuttu. Protez bacak için ölçü alındı, hazırlıklara başlandı.

8 yaşındaki Muhammet, koşup futbol oynayabilmek için artık gün sayıyor.

"Futbol sahasında oynamak istiyorum"

Çok mutlu olduğunu belirten Muhammet, şunları söyledi:

"Futbol sahasında oynamak istiyorum. Çok sevindim protez ayaklarım olacak. Buraya geldim ölçü alındı protez bacağım için onu da takacaklar."

Hayırseverlerin kampanyası, Muhammet'in en büyük destekçisi olan annesini de mutlu etti:

"Muhammet'in bacakları için ölçü aldırmamı istediler. Ben de buraya Muhammet ile birlikte ilk adımımızı atmaya geldim. Ölçüsü alındı Muhammet'in. Muhammet mutluluklar içinde ben de öyleyim."