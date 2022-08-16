8 yaşındaki Muhammet protez bacaklarının takılacağı günü bekliyor
Adana'da doğuştan kaval kemikleri olmayan Muhammet Erol için yardım kampanyası düzenlendi. 8 yaşındaki Muhammet'e takılacak protez için gerekli para toplandı. Muhammet, şimdi arkadaşlarıyla oynamak için protezlerin takılmasını bekliyor.
Adana'da yaşayan Muhammet Erol'un futbol aşkı, hayırseverleri harekete geçirdi. Muhammet'e takılacak protez bacak için yardım toplandı.
Muhammet, heyecanla atölyenin yolunu tuttu. Protez bacak için ölçü alındı, hazırlıklara başlandı.
8 yaşındaki Muhammet, koşup futbol oynayabilmek için artık gün sayıyor.
"Futbol sahasında oynamak istiyorum"
Çok mutlu olduğunu belirten Muhammet, şunları söyledi:
"Futbol sahasında oynamak istiyorum. Çok sevindim protez ayaklarım olacak. Buraya geldim ölçü alındı protez bacağım için onu da takacaklar."
Hayırseverlerin kampanyası, Muhammet'in en büyük destekçisi olan annesini de mutlu etti:
"Muhammet'in bacakları için ölçü aldırmamı istediler. Ben de buraya Muhammet ile birlikte ilk adımımızı atmaya geldim. Ölçüsü alındı Muhammet'in. Muhammet mutluluklar içinde ben de öyleyim."
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