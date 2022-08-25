Başkumandan Mustafa Kemal Paşa düşmana son darbeyi indirmeye hazırlanırken taarruzun yerini ve tarihini gizli tutmaya özen göstermişti.

Komutanları dikkat çekmeden bir araya getirmek için de Konya'nın Akşehir ilçesinde futbol maçı organize etti.

İşgalci kuvvetlerin şüphelenmemesi için maç basına bildirildi. Komutanlar da maçı izlemeye çağrıldı.

28 Temmuz 1922'de oynanan futbol maçı Büyük Taarruz'un seyrini belirleyen önemli anlardan biri olarak tarihe geçti.

Atatürk'ün organize ettiği maç

Spor Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Baykan, maçın Nutuk'ta anlatıldığını söyledi:

"O gün orduda yer alan askerlerle Akşehir'in gençlerinin bulunduğu 2 takım maç yapıyor. Ordu komutanları da Akşehir'de o gün ve ertesi gün akşam Büyük Taarruz planlarını onlarla istişare ettiğini, konuştuğunu, talimatları verdiğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'ta belirtiyor."

Hayati bir toplantıyı kamufle eden maçın ardından komutanlara Büyük Taarruz kararları açıklandı.

Maçta skor değişmedi

O tarihi maç, eski futbolcuların katılımıyla Akşehir'de yeniden canlandırıldı.

Eski futbolcu Oğuz Çetin: "Büyük Taarruz'un 100. yılında bu organizasyonun içinde biz de futbola emek vermiş, buradaki efsane arkadaşlarımızla birlikte bu organizasyona renk katmak, değer katmak için buradayız, mutluyuz" dedi.

Müsabaka 100 yıl önce olduğu gibi 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Enes Özmen