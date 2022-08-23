Uzun yolculuklarda çocukların huysuzluğu anne babalar için yolu kabusa çeviriyor. Yapılan son araştırma bunun sebeplerine bir formülle açıklık getirmeye çalışıyor.

Nottingham Trent Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre çocuklar uzun yolculukların 70'nci dakikasında öfke nöbetine girmeye başlıyor.

Kardeşli yolculukta nöbet 15 dakika erken başlıyor

Bu andan sonra çocuğun eğlenmesi için harcanan her dakika nöbetleri bir dakika, yiyecek verilmesi ise 15 dakika nöbeti öteliyor. Ama çocuğun yanında kardeşi varsa öfke nöbeti 10 dakika erken başlıyor.

32 kez geldik mi diye soruluyor

Üniversite bu soruna tüm etkenleri içeren karmaşık bir formülle çözüm üretmeye çalıyor. Araştırmada karmaşık olmayan detaylar da var. Buna göre, bir çocuk uzun yolculukta ortalama 32 kez ebeveynine "geldik mi?" diye soruyor.

Uzman Psikolog Fatma Büşra Kaya, çocukların sıklıkla geldik mi diye sormasının bir ilgi ihtiyacı olduğunu aktardı. Kaya, "Çocuk orada onunla ilgilenilmesini, iyi ya da kötü. Benimle biri ilgilensin herkes yola bakıyor kimse bana bakmıyor. Bakılsın ben de buradayım demek için soruyor. Çünkü zaman geçtikçe de yolun süresi arttıkça da hakikaten çocuktan ilgi uzaklaşıyor" dedi.

Oyun hazırlığı ile çocuğu yolculuğa hazırlamak ve seyahat esnasında ihtiyaçlarının karşılamak uzun sürecek bir yolculuğu kolaylaştırıyor.

Çocuklarla uzun bir yolculuk yapmak zor olsa da bağların güçlenmesi açısından faydalı olabiliyor.

Tek yapılması gereken sakin kalmak ve çocuğa çözüm odaklı yaklaşmak.