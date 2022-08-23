Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde 1,5 yıl önce sahile vuran bitkin haldeki deniz kaplumbağası, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından gözetim altına alındı.

30 yaşında olduğu belirlenen deniz kaplumbağasının bağırsağında plastik atık ve gaz tespit edildi. Boynunda ve vücudunda yaralar bulunan caretta caretta, tedaviye alındı.

1,5 yıl süren tedavinin ardından "Lara" adı verilen deniz kaplumbağası, üzerine izleme cihazı takılarak denizle bırakıldı. Uydudan takip edilen "Lara", 1 ayda 485 kilometre yol katetti.

Plastik poşet ölümüne neden olacaktı

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Plastiğin ve biriken gazın vücuttan atılması için veteriner hekimlerin öncülüğünde ilaç tedavisine başlandı. Düzenli beslenmesi sonucunda 1,5 yıllık tedavinin ardından kaplumbağa iyileşti. Kendi beslenebilir, dalabilir pozisyona geldi. Kaplumbağalar plastik poşeti deniz anası sanıp yiyebiliyor ve ölümcül duruma geliyor" dedi.