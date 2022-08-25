Kimi uygun olmayan yolda kullanıyor, kimi ani manevralar yapıyor...

Son dönemde scooter kullananların dikkatsizliği nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi.

Elektrikli scooter kazaları en çok diğer araçların da bulunduğu yollarda yaşanıyor. Scooter sürücüleri kendileri için ayrılan bir yol varsa mutlaka o yolu kullanmalı. Eğer bir scooter ya da bisiklet yolu bulunmuyorsa, sürücüler yolun en sağından ilerlemeli.

İleri Sürüş Eğitmeni Taner Çağlar, scooterlı sürücülerin trafikte nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

“50 kilometre ve aşağısı olan yollarda ilerleyebilirler. Maksimum hızları zaten 25 kilometre. Diğer yollara çıktıkları takdirde 50 kilometre ve üzeri sürat uygulanan yollara çıktıkları andan itibaren potansiyel bir tehlike haline gelmeye başlıyor."

Ters şeritten gidilmemeli, iki scooter yan yana kullanılmamalı

Sürücülerin ters şeritten gitmemeleri gerektiğini söyleyen Çağlar, yan yana iki scooterın hareket etmemesi ve şeridi kapatmaması gerektiğini söyledi.

Scooter kazalarının bir diğer nedeni de araçlarda herhangi bir ayna ve sinyal sistemi bulunmaması.

Scooterla manevra yaparken dikkat

Sürücülerin arkayı görebilecekleri ayna olanağından yoksun olduğunu söyleyen Çağlar, yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

“Dolayısıyla manevra yaparken cankurtaran bakışı yapmaları gerekiyor. Omuz üzerinden dönecekleri yere yöne doğru scooter sürücüleri yönlenecekleri yere doğru elleriyle işaret vermek zorundadırlar.”

Scooter kullanırken, kask, reflektif yelek gibi ekipmanların da bulunması gerekiyor.

