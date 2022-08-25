Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.



Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan Gülşen, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gülşen, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise sözlerinden dolayı kamuoyundan özür diledi.