Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 kent için yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında kuvvetli yağış etkili olacak.
Yarın sabah saatleri itibarıyla beklenen gök gürültülü sağanağın, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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