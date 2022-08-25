Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 9 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 9 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda, 9 kilo 500 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Şanlıurfa
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