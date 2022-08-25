Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etimesgut'ta bir binanın çatısında yangın çıktı
[Fotograf: DHA]
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut Piyade Mahallesi 2022 Cadde'de 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede çatının tamamını kapladığı yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangını kısa sürede söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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