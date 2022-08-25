Koza Altın AŞ'ye bağlı Kaymaz işletmesinin mevcut açık ocak sahalarında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edildi.

Sivrihisar ilçesindeki rezervin bulunduğu alanda gerekli çalışmaları tamamlayan firma, kontrollü patlatma işlemi gerçekleştirdi.

Söz konusu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedefleniyor. Bunun şirket cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkı yapması bekleniyor. Cevherin üretimine ise 2022 yılı içinde geçilecek.

Koza Altın Anonim Şirketi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetiminde faaliyetlerine devam ediyor.