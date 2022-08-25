Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta 20 Ağustos'ta, traktör üzerinde dedesinin kucağında oyun oynayan 10 yaşındaki Musa İ. başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Mahalledeki 10 adreste arama yapan ekipler, 8 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 muşta bıçak ve 1 sustalı bıçak ile 13 cep telefonu ele geçirdi.

Silah ve bıçaklar incelenmek üzere jandarma kriminal birimine gönderildi. Bazı kişilerin olayla ilgili ifadeleri alındı.

Yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.