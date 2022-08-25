Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 307 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Van'da gerçekleştirilen operasyonda 307 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin gençleri zehirleyen ve terör örgütünün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda, Van İl Jandarma Komutanlığı ile 6'ncı Piyade Hudut Tugay Komutanlığı'nca Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 153 kilogram metamfetamin ve 154 kilogram toz esrar olmak üzere 307 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen metamfetaminin, Van'da tek seferde ele geçirilen en fazla metamfetamin miktarı olduğu belirtildi.
Etiketler: Van Uyuşturucu Narkotik İçişleri Bakanlığı
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