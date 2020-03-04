Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de denizde mahsur kalan 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Çeşme ilçesi Karaada açıklarından Yunanistan'a doğru botlarla açılan göçmenler, Yunan Sahil Güvenliğinin müdahalesi sonucu denizde mahsur kaldı. Ölüme terk edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına yönlendirilen lastik bottaki bir grup düzensiz göçmenin yardım istemesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaabdullah Burnu açıklarında da bir lastik botun süreklendiği bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 15 Suriye, 14 Afganistan, 5 Kongo, 2 Irak ve 2 Afrika uyruklu 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler: Yunanistan Türk Sahil Güvenliği lastik bot izmirSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 06:29
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