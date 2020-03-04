Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da dağda mahsur kalan kişi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da koşu yapmak için gittiği Sivri Dağı mevkisinde mahsur kalan kadın kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konyaaltı ilçesinde Sivri Dağı mevkiinde koşu yapan Rabia Şeyma Mengi, dönüş yolunda havanın kararması üzerine yolunu kaybetti.
Telefonla jandarmadan yardım isteyen Mengi'yi kurtarmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AFAD ekiplerince operasyon düzenlendi.
Çağlarca Mahallesi'ne araçlarıyla ulaşan ekipler, ardından sarp arazide sporcunun bulunduğu yere doğru yürüyüşe geçti.
2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
Ekipler, telefonla kurulan irtibat sonucu Mengi'ye yaklaşık 2 saatlik yürüme sonucunda ulaştı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Mengi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 06:29
- 06:27
- 06:25
- 06:24
- 06:02
Sıradaki Haber
Burdur ve Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz