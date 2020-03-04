Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı.

Hazırladıkları videoda vatan için yerlerini almaya hazır oldukları mesajını verdiler.

Video "Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." mesajı ile paylaşıldı.

Öğrenciler hazırladıkları video ile İdlib şehitlerini andı

Öğrenciler ışıklarla Türkiye haritası ve bayrağı oluşturdu. Bu vatan bölünmez mesajını verdi.

İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylendi. Her ismi okunan şehidin ardından öğrenciler "burada" diye karşılık verdi.

Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla "TSK" yazdı

Ordu'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesinde odalarının ışıkları ile "TSK" yazdı.

[Fotoğraf: AA]

Altınordu ilçesindeki Ordu Lebibe Ergin Karlıbel Kız Yurdu, Mehmet Fuat Köprülü Kız Yurdu, Evliya Çelebi Kız Yurdu, Ordu Erkek Yurdu, Hekimoğlu Erkek Öğrenci Yurdu, Ünye Erkek ve Kız Yurdu ile Fatsa Erkek ve Kız Yurdu'nda eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğe binlerce öğrenci katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yurtlarının önünde Türk bayrakları açarak şehitlerin isimlerini okuyan öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attıktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Evliya Çelebi Kız Yurdu'nda kalan kız öğrenciler, komando marşını okuyarak Mehmetçiğe destek verdi.

Manisa'da "Vatan ve Bayrak" yürüyüşü

Manisa'nın Demirci ilçesinde binlerce kişi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için, "Vatan ve Bayrak", yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş, Beyazıt mahallesinde bulunan Kültür sarayı önünden başladı.

Menderes Bulvarı'ndan Çereşe istikametine çıkan binlerce kişi bayrakları ile Mehmetçiğe destek verirken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez " ve "Her şey vatan için " şeklinde slogan atarak yürüdü.

Belediye hizmet binası önünde son bulan yürüyüşte yaklaşık 300 metrelik bayrak açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Demirci Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldığı yürüyüşe, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Erdoğan, Gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.

Yaklaşık 8 kilometre mesafede yapılan vatan ve bayrak yürüyüşüne Demirci Akıncıları motosiklet kulübü ve Demirci Off-Road ekibi de araçları ile konvoy yaparak destek verdi.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Etkinlik İlçe Müftülüğü Vaizi tarafından okunan dua ile birlikte sona erdi.

Elazığ ve Bingöl'deki öğrencilerden Mehmetçiğe ışıklı destek

Elazığ ve Bingöl'de Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla odalarının ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ahmet Kabaklı, Ömer Bilginoğlu, İzzetpaşa, Harput ve Sare Ana yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarının ön cephesindeki odaların ışıklarını kullanarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlikler esnasında İstiklal Marşı okuyarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiğe destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, öğrencilerinin vatan ve millet sevgisiyle her daim ülkenin güvenliği için mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

"Bahar Kalkanı Harekatı'ndan da zaferle çıkacağımıza olan inancımız tamdır"

Işıklı etkinliklerle öğrencilerinin bugüne kadar yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen tüm harekat ve operasyonlarda olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekatı'nda da görev alan Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermeye çalıştıklarını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Suriye rejiminin kalleş saldırılarında hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza baş sağlığı diliyorum. Ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Allah'ın izniyle Bahar Kalkanı Harekatı'ndan da zaferle çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Toplumun her kesiminde olduğu gibi öğrencilerimiz de ülkemizin güvenliği için mücadele eden Mehmetçiğimizin her daim yanındadır. Tüm öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Bingöl'de de KYK'ye bağlı Murselpaşa Erkek Öğrenci Yurdu ve Bingöl Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, düzenledikleri etkinlikle askerlere destek mesajı verdi.

Yurtların bahçesinde toplanan öğrenciler cep telefonu ışıklarıyla ve yurt binasının ışıklarıyla "TSK" yazdı, İstiklal Marşı okudu.

Askerlere destek amacıyla slogan atan ve yürüyüş yapan öğrenciler, İdlib'de şehit olan askerler ile harekatta görev alan askerler için dua etti.

Bayburt'ta yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Bayburt’ta KYK yurdunda kalan öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla odalarının ışıklarıyla koordineli bir şekilde ‘TSK' yazısı oluşturdu.

Drone ile de havadan görüntülenen TSK koreografisi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kız yurdunda bulunan öğrenciler Türk bayrağı etrafında toplanarak İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerin isimlerini tek tek okudu ve 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attılar.

Bitlis'te Kız yurdunun ışıkları Mehmetçik için yandı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bitlis Beş Minare Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin İdlib kentinde yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla yurdun ön cephesinde pencere ışıkları ile ‘TSK’ yazdı.

[Fotoğraf: İHA]

Hava sıcaklığının yaklaşık eksi 10 derece olduğu etkinlikte toplanan kız öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile Mehmetçiğe destek oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte kız öğrenciler tarafından geçtiğimiz günlerde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için yoklama alındı.

[Fotoğraf: İHA]

[Fotoğraf: İHA]

Niğde yurtlarda kalan öğrencilerden TSK'ya 'ışıklı' destek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içindeki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için odalarındaki ışıklarla yurt binasında 'TSK', '1987', 'BAĞIŞ' ve 10 TL' yazdı.

[Fotoğraf: DHA]

Daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak yürüyen öğrenciler, tek tek şehitlerin isimlerini okudu.