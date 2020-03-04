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Polis Akademisi öğrencileri İdlib şehitlerini andı
Polis Akademisi öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri andı.
Polis Akademisinin Twitter hesabından "Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız." başlığıyla paylaşılan videoda, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasına yer verildi.
İdlib'de hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu videoda, şehitlerin isimlerinin tek tek söylenmesine akademi öğrencilerinin "burada" karşılığını verdiği görülüyor.
Polis Akademisi öğrencilerimizin #İdlib şehitlerini anmak için hazırladıkları görsel.#BaharKalkanı Harekatını gerçekleştiren kahramanlarımızın yanındayız. @RTErdogan @suleymansoylu @TC_icisleri @mehmetaktasgm @EmniyetGM pic.twitter.com/LkOh8sLjeP— Polis Akademisi (@paedutr) March 3, 2020
Etiketler: Polis Akademisi idlib bahar kalkanı harekatıSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 00:05
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