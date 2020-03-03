Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, karşılıklı işbirliği ve diyaloğun öneminin de vurgulandığı bildirildi.