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Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.
Görüşmede ayrıca, karşılıklı işbirliği ve diyaloğun öneminin de vurgulandığı bildirildi.
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