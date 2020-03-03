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Kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de yapılan yol kontrolünde, kargo kamyonunda 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyünde yol kontrolü yaptıkları sırada Malatya'dan İstanbul'a giden bir kargo kamyonunu durdurdu.
Jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Cesur" ile araçta yaptığı aramada 3 ton kaçak tütün ele geçirdi.
Sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: kırıkkale haberleri kaçak tütünSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 21:41
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