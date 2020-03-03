Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyünde yol kontrolü yaptıkları sırada Malatya'dan İstanbul'a giden bir kargo kamyonunu durdurdu.

Jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Cesur" ile araçta yaptığı aramada 3 ton kaçak tütün ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.