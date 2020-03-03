Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mahmut Oğuz katılmadı, sanığın avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık avukatı, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, sanığın ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün hakim-savcı sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği "çalışma evleri"nde kaldığını, "ev abiliği" yaptığını ve cep telefonunda yapılan incelemede Eagle programının izlerine rastlandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Oğuz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.