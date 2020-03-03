Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma iddialarına ilişkin ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderildi.

5 şüpheli daha sonra tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, daha önce de, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.