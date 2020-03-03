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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma iddialarına ilişkin ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderildi.
5 şüpheli daha sonra tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, daha önce de, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.
Etiketler: yalova belediyesi yolsuzluk Halit GüleçSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 19:50
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