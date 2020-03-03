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Haliç Köprüsü'nde yanan araç trafiği aksattı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da, Haliç Köprüsü üzerinde bir araç alev alev yandı. Köprünün yan yolu bir süre trafiğe kapandı.
Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde seyreden araç belirlenemeyen sebeple alev aldı.
Çıkan duman bütün köprüyü kapladı. Yangın sebebiyle köprünün yan yolu trafiğe kapatıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından hurdaya dönen araç çekildi. Köprüdeki trafik normale döndü.
Etiketler: Haliç KöprüsüSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 21:39
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